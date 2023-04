Roma, in carcere la badante ucraina che narcotizzava le anziane per rapinarle (Di martedì 18 aprile 2023) Roma. Il fermo è stato convalidato e lei, la badante ucraina che si è resa responsabile di almeno 3 rapine con l’impiego di sonnifero nei confronti di altrettanti anziani, ora dovrà rimanere in carcere. Alle accuse per Ruslana I., ora, se ne aggiunge anche un’altra: quella di aver drogato anche un’altra 86enne pur di derubarla. Roma, badante narcotizza 98enne per derubarla: la ‘nonnina’ muore pochi giorni dopo In carcere la 48enne ucraina che narcotizzava le anziane a Roma Un metodo collaudato e reiterato. Un’altra delle sue vittime, invece, R.B., 98 anni, era deceduta nella giornata di venerdì scorso, e sul fatto gli investigatori cercano di capire se il decesso sia stato effettivamente innescato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023). Il fermo è stato convalidato e lei, lache si è resa responsabile di almeno 3 rapine con l’impiego di sonnifero nei confronti di altrettanti anziani, ora dovrà rimanere in. Alle accuse per Ruslana I., ora, se ne aggiunge anche un’altra: quella di aver drogato anche un’altra 86enne pur di derubarla.narcotizza 98enne per derubarla: la ‘nonnina’ muore pochi giorni dopo Inla 48ennecheleUn metodo collaudato e reiterato. Un’altra delle sue vittime, invece, R.B., 98 anni, era deceduta nella giornata di venerdì scorso, e sul fatto gli investigatori cercano di capire se il decesso sia stato effettivamente innescato da ...

