Roma, il gesto di Pellegrini sta facendo discutere: cosa sta accadendo intorno al capitano giallorosso (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultima gara di campionato, Pellegrini ha fatto cento da capitano con la Roma. Ecco il gesto di cui stanno parlando tutti. Cento partite da capitano della Roma, festeggiate adeguatamente. Innanzitutto con una vittoria preziosissima nella lotta Champions League. E poi, con un bellissimo gol. Lorenzo Pellegrini non poteva chiedere di meglio. Ecco il suo gesto ai tifosi che sta facendo discutere tutti nella Capitale. Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini – Foto Ansa – ck12.itLa Roma di José Mourinho è in piena corsa per classificarsi tra i primi quattro posti in campionato che valgono la qualificazione alla Champions League. Le milanesi ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 aprile 2023) Nel corso dell’ultima gara di campionato,ha fatto cento dacon la. Ecco ildi cui stanno parlando tutti. Cento partite dadella, festeggiate adeguatamente. Innanzitutto con una vittoria preziosissima nella lotta Champions League. E poi, con un bellissimo gol. Lorenzonon poteva chiedere di meglio. Ecco il suoai tifosi che statutti nella Capitale. Ildella, Lorenzo– Foto Ansa – ck12.itLadi José Mourinho è in piena corsa per classificarsi tra i primi quattro posti in campionato che valgono la qualificazione alla Champions League. Le milanesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeVacca12 : RT @gr_grim: Un tizio che ha messo un tavolino al Circo Massimo a Roma è stato preso in custodia e sottoposto a daspo il giorno stesso. Que… - 75ES15 : RT @gr_grim: Un tizio che ha messo un tavolino al Circo Massimo a Roma è stato preso in custodia e sottoposto a daspo il giorno stesso. Que… - cettimas : RT @gr_grim: Un tizio che ha messo un tavolino al Circo Massimo a Roma è stato preso in custodia e sottoposto a daspo il giorno stesso. Que… - ItaSottoSopra : RT @gr_grim: Un tizio che ha messo un tavolino al Circo Massimo a Roma è stato preso in custodia e sottoposto a daspo il giorno stesso. Que… - RediStefano : RT @gr_grim: Un tizio che ha messo un tavolino al Circo Massimo a Roma è stato preso in custodia e sottoposto a daspo il giorno stesso. Que… -