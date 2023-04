Roma-Feyenoord, il Sindaco Gualtieri: «Fiducia nella sicurezza» (Di martedì 18 aprile 2023) Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha parlato della questione sicurezza per la sfida tra i giallorossi ed il Feyenoord Roberto Gualtieri ha parlato di Roma-Feyenoord a margine del Bureau International des Exposition. Il Sindaco della Capitale si è espresso sul tema della sicurezza per la sfida di ritorno di Europa League. LE PAROLE – «Siamo in costante contatto e c’è piena Fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza. C’è un dispositivo di sicurezza molto attento ed è nostro auspicio che tutto avvenga nel migliore dei modi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Robertodi, ha parlato della questioneper la sfida tra i giallorossi ed ilRobertoha parlato dia margine del Bureau International des Exposition. Ildella Capitale si è espresso sul tema dellaper la sfida di ritorno di Europa League. LE PAROLE – «Siamo in costante contatto e c’è pienanel lavoro delle forze di. C’è un dispositivo dimolto attento ed è nostro auspicio che tutto avvenga nel migliore dei modi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

