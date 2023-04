Roma-Feyenoord | il Ministero dell’Interno teme l’arrivo degli ultras olandesi nella Capitale

(Di martedì 18 aprile 2023) Mentre lasi gioca la possibilità di essere la location per l’EXPO 2030, nel mentre ildeve gestire il potenziale arrivo dei tifosiper la partita di Europa League. Infatti, per l’incontro sarebbero in Italia gliprovenienti da Rotterdam, che hanno trovato ospitalità presso i supporter del Napoli. Ospiti per una ripicca alla Curva Sud, considerato come tra le tifoserie azzurre e giallorosso non sia mai scorso buon sangue ma bensì un’accesa rivalità, spesso culminata anche in casi di grave violenza. PericoloperIl gruppo dei Vak S sarebbe già in Italia, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Mourinho: “Roma-Feyenoord è una partita da dentro o fuori. Vogliamo giocarla e penso che lo stadio vorrà giocarla c… - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? Ancora poche decine di biglietti disponibili nei Distinti nord ovest prima del sold out tutto… - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - dariodegrandis1 : RT @SalandinS: Chissà se vanno anche loro a fare la foto con De Laurentiis nello stadio per famiglie? ?? non mi spiegate mai le cose interes… - Bea95816130 : RT @LAROMA24: ????? FOTO e VIDEO - Trigoria, l'allenamento della #ASRoma a due giorni dal #Feyenoord: #Dybala in gruppo ?? -

Paulo Dybala si è allenato insieme al resto del gruppo a Trigoria, in vista della sfida decisiva di giovedì contro ilin Europa League. Nella giornata di ieri l'attaccante aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l'affaticamento all'adduttore destro rimediato nella partita d'andata contro ...- Sorride José Mourinho , sorride lain vista della decisiva sfida di Europa League contro il: Paulo Dybala ha svolto la sessione in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 giallorosso ha svolto in mattinata un ...Commenta per primo Dybala e Mourinho sorridono. La Joya infatti è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi in campo contro il. Il provino di questa mattina è andato bene, non ha sentito dolore all'adduttore della coscia destra e tutto lascia pensare che giovedì partirà titolare. Dybala, uscito al 23' della gara d'...

Il provino di questa mattina è andato bene, non ha sentito dolore all’adduttore della coscia destra e tutto lascia pensare che giovedì sarà in campo contro il Feyenoord ... Per qualificarsi la Roma ...Paulo Dybala sta preparando con cura maniacale il rientro contro il Feyenoord, che rappresenta un rischio di quelli calcolati: è troppo importante la partita, è decisiva la sua presenza per la Roma, ...