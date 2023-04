Roma-Feyenoord, Gualtieri: “Dispositivo di sicurezza molto attento” (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora poche ore e poi sarà tempo di ritorno di quarti di finale di Europa League fra Roma e Feyenoord dopo il successo degli olandesi in patria. Il ritorno all’Olimpico si prospetta infuocato anche per l’atmosfera che ci sarà fuori dallo stadio e nello stadio. Le due tifoserie non si amano, soprattutto dopo la finale di Conference League dello scorso anno. A parlare del grado di sicurezza, che sarà alto giovedì 20 aprile, è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Le parole di Gualtieri, a margine del tavolo con gli ispettori del Bureau International des Exposition, in occasione dell’ispezione del Bie a Roma: “Siamo in costante contatto e c’è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza. C’è un Dispositivo di ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ancora poche ore e poi sarà tempo di ritorno di quarti di finale di Europa League fradopo il successo degli olandesi in patria. Il ritorno all’Olimpico si prospetta infuocato anche per l’atmosfera che ci sarà fuori dallo stadio e nello stadio. Le due tifoserie non si amano, soprattutto dopo la finale di Conference League dello scorso anno. A parlare del grado di, che sarà alto giovedì 20 aprile, è stato il sindaco della Capitale Roberto. Le parole di, a margine del tavolo con gli ispettori del Bureau International des Exposition, in occasione dell’ispezione del Bie a: “Siamo in costante contatto e c’è piena fiducia nel lavoro delle forze di. C’è undi ...

