Roma - Feyenoord | ecco l' arbitro della sfida in Europa League

- Si avvicina sempre di più il giorno della sfida decisiva tra, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League . I giallorossi di Mourinho , all' Olimpico , saranno chiamati a ribaltare l'1 - 0 dell'andata per conquistare un posto in ...Paulo Dybala si è allenato insieme al resto del gruppo a Trigoria, in vista della sfida decisiva di giovedì contro ilin Europa League. Nella giornata di ieri l'attaccante aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l'affaticamento all'adduttore destro rimediato nella partita d'andata contro ...- Sorride José Mourinho , sorride lain vista della decisiva sfida di Europa League contro il: Paulo Dybala ha svolto la sessione in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 giallorosso ha svolto in mattinata un ...

Buone notizie per la Roma in vista della sfida in Europa League contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale dopo l'1-0 dell'andata in favore degli olandesi. Secondo quanto riportato da ...La foto li immortala con lo sfondo del Golfo di Napoli e con i vessilli delle rispettive squadre. Sul lungomare si cementa il gemellaggio tra ultrà azzurri e sostenitori del Feyenoord, e… Leggi ...