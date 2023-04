Roma-Feyenoord | Dybala spera nel rientro | oggi il provino

(Di martedì 18 aprile 2023) “Più positivo, che negativo”. Parola di Josè Mourinho dopo la vittoria dellasull’Udinese a proposito delle chance di recupero di Pauloper il match di ritorno contro ilai quarti di finale di Europa League. In casa giallorossa continua ad esserci ottimismo sulla presenza dell’argentino in campo all’Olimpico giovedì sera (ore 21:00). Ieri il calciatore ha proseguito con la fisioterapia per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro rimediato nella gara d’andata al De Kuip, mentresosterrà un primoindividuale. In caso di esito positivo, domani, in occasione della rifinitura, lavorerà con il gruppo, rendendosi così disponibile per la partita dell’Europa League. Già recuperato Abraham, rientrato nei minuti finali, con tanto di gol, della sfida vinta contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Mourinho: “Roma-Feyenoord è una partita da dentro o fuori. Vogliamo giocarla e penso che lo stadio vorrà giocarla c… - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? Ancora poche decine di biglietti disponibili nei Distinti nord ovest prima del sold out tutto… - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - roma_magazine : CDS - Tifosi del Feyenoord a Napoli prima di arrivare a Roma nonostante il divieto, le ultime - sportface2016 : #RomaFeyenoord, #Dybala spera nel rientro: oggi il provino -

all'inglese Anthony Taylor , assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, con Robert Jones quarto uomo, Stuart Attwell e Chris Kavanagh al Var.La Uefa , tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prossime partite delle coppe europee. Perè stato scelto Anthony Taylor con Beswick e Nunn come assistenti. Sono tre i precedenti tra lae il fischietto inglese: il bilancio è di due sconfitte e un pareggio . Il primo ...Prima però per i giallorossi ci sarà l'impegno europeo contro il: in palio l a quarta semifinale europea in 6 anni. Leggi i commenti News as: tutte le notizie 18 aprile 2023

E' l'inglese Anthony Taylor l'arbitro designato dall'Uefa per Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma allo stadio Olimpico govedì alle 21. Il direttore di gara brita ...C'è ottimismo intorno al recupero di Paulo Dybala in vista della gara decisiva di giovedì contro il Feyenoord. Ieri il calciatore ha proseguito con la fisioterapia per smaltire l'affaticamento all'add ...