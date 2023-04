Roma è Gelato: tre giorni di festa per scoprire tutti i segreti dei maestri gelatieri (Di martedì 18 aprile 2023) Roma è Gelato, un evento che celebra la cultura e l'arte del Gelato artigianale italiano. Durante tre giorni, dal 29 aprile al 1° maggio, i maestri gelatieri provenienti da tutta Italia si riuniranno ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023), un evento che celebra la cultura e l'arte delartigianale italiano. Durante tre, dal 29 aprile al 1° maggio, iprovenienti da tutta Italia si riuniranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonKalulu20 : Incredibile come sia bastato togliere spazio alle onlyfanser per fare 3 puntate di livello alla Zanzara Il marito… - Stefania_Roma : @antoninomusic Appena sbranata mezza vaschetta di gelato al cioccolato - Gastrointour : Roma è Gelato - Euro_comunica : “Roma è gelato” il primo grande evento per tutti coloro che lo amano #Eurocomunicazione #gelato #Roma #icecream… - GustoH24 : Roma è Gelato, l’evento più goloso del 2023 -