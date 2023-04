Roma | Dybala torna in gruppo | ci sarà contro il Feyenoord

(Di martedì 18 aprile 2023) Paulo, dopo l’infortunio rimediato nella sfida di andatail, oggi èto ad allenarsi con ilPaulo, dopo l’infortunio rimediato nella sfida dei quarti di finale di andatail, oggi èto ad allenarsi a Trigoria con ilin vista della partita di ritornoil club olandese giovedì sera. Niente di grave per l’argentino, dunque, che dovrebbe scendere regolarmente in campo da titolare per aiutare laa ribaltare il risultato ed a conquistare le semifinali di coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

