Roma. 'Dateci soldi e gioielli': due turisti minacciati con la pistola e rapinati (Di martedì 18 aprile 2023) Hanno messo a segno una rapina, armati di pistola, in un ostello, ai danni di una coppia di americani, ma grazie ai video delle telecamere di sicurezza della struttura ricettiva e alle testimonianze delle vittime gli agenti di Polizia del commissariato Viminale hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 21enne della Libia e di un 19enne tunisino poiché gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata a mano armata in concorso tra loro. Cosa è successo Intorno alle 5 del mattino di venerdì scorso, i poliziotti sono intervenuti in zona Termini, presso un ostello, in quanto due cittadini americani avevano appena subito una rapina con pistola. Nel rientrare all'interno della struttura i turisti sono stati avvicinati da due soggetti, uno dei quali li aveva seguiti fino alla porta d'ingresso per poi bloccarli e, dopo aver ...

