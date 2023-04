(Di martedì 18 aprile 2023)– Nella giornata di sabato l’attaccante del West Ham e della Nazionale italiana di calcioè statoconpresso il Policlinico Universitario A.IRCCS a seguito della lesione del menisco esterno del ginocchio destro. L’intervento è stato effettuato dal professor Ezio Adriani, direttore UOC Traumatologia dello Sport earticolare del Policlinico e dalla sua equipe composta dal dottor Ivan De Martino e dottor Edoardo De Fenu, insieme all’anestesista dottoressa Daniela Micci. L’intervento chirurgico si è reso necessario per gonalgia resistente a trattamento conservativo, che impediva l’attività sportiva del calciatore ai livelli abituali. L’intervento è durato pochi minuti ed è consistito in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Roma, chirurgia d’eccellenza al Gemelli: operato con successo Gianluca Scamacca - angelo_perfetti : Roma, chirurgia d’eccellenza al Gemelli: operato con successo Gianluca Scamacca - virdis_angela : @Giugiu1185 @lareginaderoma Infatti .prima di .giudicare il lato estetico di Oriana si deve ben guardare allo specc… - valery70072138 : RT @Antonia97720182: @lareginaderoma Vi pare che un essere del genere possa mai parlare di gusto estetico? Oriana senza chirurgia >>>>>> R… - Antonia97720182 : @lareginaderoma Vi pare che un essere del genere possa mai parlare di gusto estetico? Oriana senza chirurgia >>>>>… -

... attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli die l'... direttore di Traumatologia dello Sport earticolare del Policlinico. . 18 aprile 2023Era uno di quelli del Gemelli di, dove l'attaccante del West Ham è stato operato al ginocchio ... direttore UOC Traumatologia dello Sport earticolare del Policlinico....il Gemelli di, a seguito della lesione del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento è stato effettuato dal professor Ezio Adriani , direttore UOC Traumatologia dello Sport e...

Roma, chirurgia d'eccellenza al Gemelli: operato con successo ... Il Faro online

L'attaccante del West Ham chiude in anticipo la stagione per una lesione al menisco del ginocchio destro. Salterà anche la final four di Nations League ...Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di ...