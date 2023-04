Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico: “Basta investire nel fossile”. La rabbia degli automobilisti: interviene la polizia (Di martedì 18 aprile 2023) Una decina di attivisti di Ultima Generazione, il movimento ambientalista, questa mattina intorno alle 8, ha bloccato il traffico a pochi passi da Ponte Milvio, in viale Tor di Quinto. “Questo è il minimo che possiamo fare – dice una manifestante reggendo uno striscione con la scritta “Non paghiamo il fossile” – per chiedere ai governi di spostare quei 41,8 miliardi di euro all’anno che vanno nel fossile e di investirli in progetti di transizione ecologica“. Il blocco ha scatenato la rabbia di alcuni automobilisti e di qualche passante che rivendicavano la necessità di andare a lavorare, ma ha suscitato anche qualche commento solidale: “Auspicherei che si parlasse di più dell’emergenza climatica – spiega una donna che a causa della protesta è scesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Una decina didi, il movimento ambientalista, questa mattina intorno alle 8, ha bloccato ila pochi passi da Ponte Milvio, in viale Tor di Quinto. “Questo è il minimo che possiamo fare – dice una manifestante reggendo uno striscione con la scritta “Non paghiamo il” – per chiedere ai governi di spostare quei 41,8 miliardi di euro all’anno che vanno nele di investirli in progetti di transizione ecologica“. Il blocco ha scatenato ladi alcunie di qualche passante che rivendicavano la necessità di andare a lavorare, ma ha suscitato anche qualche commento solidale: “Auspicherei che si parlasse di più dell’emergenza climatica – spiega una donna che a causa della protesta è scesa ...

