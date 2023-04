Roma, Atac rinnova la flotta: in arrivo altri 118 bus ibridi (Di martedì 18 aprile 2023) Roma – “Sono in arrivo i 118 nuovi bus ibridi destinati ad Atac, acquistati a settembre 2022 da Roma Capitale, che inizieranno a circolare entro l’inizio dell’estate”: lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Le nuove vetture sono destinate alla rimessa di Portonaccio in sostituzione dei vecchi Mercedes Urbani di immatricolazione 2003/2004. Prosegue in questo modo – spiega Patanè – il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all’insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023)– “Sono ini 118 nuovi busdestinati ad, acquistati a settembre 2022 daCapitale, che inizieranno a circolare entro l’inizio dell’estate”: lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità diCapitale. “Le nuove vetture sono destinate alla rimessa di Portonaccio in sostituzione dei vecchi Mercedes Urbani di immatricolazione 2003/2004. Prosegue in questo modo – spiega Patanè – il progressivomento delladi autobusall’insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con ...

