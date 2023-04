Roland Garros, sei italiane in main draw: l'entry list femminile (Di martedì 18 aprile 2023) Sei le italiane direttamente ammesse nel tabellone principale del Roland Garros 2023. Si tratta di Martina Trevisan (numero 20), ottava Top 20 italiana da quando esiste il ranking WTA computerizzato, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Sei ledirettamente ammesse nel tabellone principale del2023. Si tratta di Martina Trevisan (numero 20), ottava Top 20 italiana da quando esiste il ranking WTA computerizzato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Djokovic: 'Il mio gomito è in condizioni non ideali. Spero di essere pronto': Vistosamente fasciato durante il torn… - sportface2016 : #Tennis | L'entry list femminile del #RolandGarros: sono sei le azzurre ammesse al tabellone principale - OA_Sport : Roland Garros 2023, pubblicata l’entry list per il torneo maschile: fuori Fognini, dentro cinque italiani - - livetennisit : Roland Garros: Ecco l’entry list Maschile Md. Fabio Fognini al momento fuori dal Md - SLN_Magazine : Haier partner di Roland Garros, Nitto Atp Finals e altri grandi eventi europei. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -