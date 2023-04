(Di martedì 18 aprile 2023) La stagione sulla terra rossa è entrata nel vivo con il Masters 1000 di Montecarlo, vinto domenica scorsa dal russo Andrey Rublev. Ora ci saranno altre settimane ricche di tornei di grande rilievo (su tutti l’ATP 500 di Barcellona attualmente in corso e i Masters 1000 di Madrid e Roma), prima di arrivare a fine maggio all’inizio dell’evento più importante, il. A proposito dello Slam su terra rossa, quest’oggi è stataprovvisoria, prendendo come riferimento il ranking del 17 aprile. Considerando che il cut-off è al numero 98 ATP, si può dunque vedere che al momento sonoi tennistigiàal tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Roland Garros 2023, pubblicata l’entry list per il torneo maschile: fuori Fognini, dentro cinque italiani - - livetennisit : Roland Garros: Ecco l’entry list Maschile Md. Fabio Fognini al momento fuori dal Md - SLN_Magazine : Haier partner di Roland Garros, Nitto Atp Finals e altri grandi eventi europei. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - sinneristi1 : RT @TelDiTen: entry list del Roland Garros. Fognini e Arnaldi per ora sono fuori. - Ubitennis : Roland Garros 2023, pubblicata l’entry list maschile Fognini al momento è fuori -

Il torneo parigino ha diramato l'elenco di chi ha diritto all'ingresso nel main draw maschile. Sono sette i tennisti che usufruiscono del ranking protetto Diramata l'entry list del2023 per quanto riguarda il tabellone maschile. Il ranking di riferimento è quello del 17 aprile. Il cut - off è al numero 98 ATP: ciò vuol dire che l'ultimo tennista in ordine di ...L'entry list del2023 , secondo appuntamento slam della stagione, in programma da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno. Tutti a caccia del titolo detenuto da Rafael Nadal, che spera di essere in campo ...Con lo sguardo, però, al tabellone principale del: 'Sono andato a Murcia per vincere e fare punti importanti per entrare nel tabellone principale al', ha dichiarato ...

Ranking ATP, Jannik Sinner è 8°: i punti da difendere da Barcellona al Roland Garros OA Sport

Proprio in vista del torneo di Parigi è stata diramata la entry list per quanto riguarda il tabellone maschile. Il ranking di riferimento è quello del 17 aprile. Il cut-off è al numero 98 ATP: ciò ...ROMA, 18 APR – Attualmente il gomito destro “non è in una condizione ideale” ma “spero di essere completamente pronto per la prima partita” del Roland Garros. Novak Djokovic è impegnato negli Open di ...