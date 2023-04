Rogo di Primavalle, saluti fascisti durante il corteo: la Digos indaga (Di martedì 18 aprile 2023) saluti fascisti in memoria del Rogo di Primavalle. Le immagini dei militanti, circa un centinaio le persone presenti al corteo, in occasione del 50esimo anniversario della tragedia nella quale persero atrocemente la vita Stefano e Virgilio Mattei, non sono passate inosservate, diventando anzi subito virali sui social. I fratelli Mattei morirono carbonizzati nel Rogo di Primavalle 50 anni fa: Meloni, “Una delle pagine più buie” I saluti fascisti durante il corteo in ricordo del Rogo di Primavalle Al corteo che è partito in piazza Clemente XI, hanno preso parte un centinaio di militanti di estrema destra che sono poi giunti davanti alla casa dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023)in memoria deldi. Le immagini dei militanti, circa un centinaio le persone presenti al, in occasione del 50esimo anniversario della tragedia nella quale persero atrocemente la vita Stefano e Virgilio Mattei, non sono passate inosservate, diventando anzi subito virali sui social. I fratelli Mattei morirono carbonizzati neldi50 anni fa: Meloni, “Una delle pagine più buie” Iilin ricordo deldiAlche è partito in piazza Clemente XI, hanno preso parte un centinaio di militanti di estrema destra che sono poi giunti davanti alla casa dei ...

