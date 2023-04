Rocco Schiavone 5 su Rai 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi mercoledì 19 aprile 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovo appuntamento con Rocco Schiavone, il vicequestore più “ruvido” della tv interpretato dal bravissimo Marco Giallini. Domani sera, mercoledì 19 aprile 2023, andrà in onda una nuova puntata: ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni. Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Marco Giallini Questa quinta stagione si sta rivelando altamente introspettiva e ci sta mostrando lati sempre più intimi del vicequestore Rocco Schiavone. Un Rocco in versione più dark e ancor più isolato all’interno della propria narrazione per le tante situazioni che stiamo vedendo in tv. Ad ogni modo, tornando alla trama, prima di vedere cosa accadrà nel prossimo appuntamento vediamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovo appuntamento con, il vicequestore più “ruvido” della tv interpretato dal bravissimo Marco Giallini. Domani sera,19, andrà in onda una nuova: ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le. Cosa è successo nell’ultimadella fiction con Marco Giallini Questa quinta stagione si sta rivelando altamente introspettiva e ci sta mostrando lati sempre più intimi del vicequestore. Unin versione più dark e ancor più isolato all’interno della propria narrazione per le tante situazioni che stiamo vedendo in tv. Ad ogni modo, tornando alla, prima di vedere cosa accadrà nel prossimo appuntamento vediamo ...

