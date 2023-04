Rocco Hunt a Leggo | ' Un videoclip a Corviale | mi riporta alle mie radici Sanremo? Potrei tornarci'

(Di martedì 18 aprile 2023) 'Sarà uno spettacolo di arte varia, non solo musicale. Ho accettato con entusiasmo la proposta di Alessandro Siani, che per me è un idolo'., ospite nella redazione di, racconta così le due speciali serate 'L'ammore overo - una notte fantastica', il concerto evento ideato da Alessandro Siani all'Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio. 'Doveva essere una ...

'Non litighiamo più', l'inno alla pace (non solo in amore) di: 'La gente ha bisogno di positività' L'artista salernitano ha pubblicato il nuovo singolo "Non litighiamo più": il testo e il significato, con le parole del cantante a Radio DEEJAY: "Volevo ...Anchesale sul palco di Domenica In per cantare il suo nuovo singolo, "Non litighiamo più", anche se ammette di scontrarsi ogni tanto con la moglie Ada per questioni di poca importanza. A ...

«Quando mi presentai in gara tra i giovani a Sanremo con Nu juorno buono, nel 2014, rappare in napoletano non era cool come lo è oggi. Mare fuori ancora non c'era», ...«Sarà uno spettacolo di arte varia, non solo musicale. Ho accettato con entusiasmo la proposta di Alessandro Siani, che per me è un idolo». Rocco Hunt, ospite ...