Rocca Priora. Il Comune si aggiudica i fondi per realizzare un programma innovativo di contrasto al fenomeno della violenza di genere (Di martedì 18 aprile 2023) Cronache Cittadine Rocca Priora (L.V.) – Si chiama “Donne non si nasce, si diventa” il progetto che coinvolgerà tutta la popolazione! Parole, L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 18 aprile 2023) Cronache Cittadine(L.V.) – Si chiama “Donne non si nasce, si diventa” il progetto che coinvolgerà tutta la popolazione! Parole, L'articolo Cronache Cittadine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Rocca Priora. Approvato il Bilancio 2023. Tariffe ed aliquote stabili. 42 milioni di opere pubbliche in tre anni - cronoroma : #ASDCronometristiRoma #Cronometristi @federcrono #FICr - 14/16 aprile 2023 - #PoliniItalianCup2023 - #Hockeysuprato… - GOMobility11 : Ieri eravamo al Comune di Rocca Priora per coordinare la giornata di partecipazione dedicata al Piano di Eliminazio… - ilmamilio : Presentato il progetto 'A scuola di sicurezza stradale 2023'. Rocca Priora tra i comuni coinvolti… - CarlottaAragno : Buongiorno @BusCotral, come mai per il terzo giorno di fila la corsa Roma Anagnina - Rocca Priora delle 13.50 non verrà effettuata? -