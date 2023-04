Roberto Vecchioni | morto il figlio Arrigo | “Dopo tanto dolore è in pace”

(Di martedì 18 aprile 2023)ha perso il, nato dal lungo amore con la moglie Daria Colombo. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno dal profilo Instagram del cantautore, che ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia., il maggiore dei tre figli nati dal suo secondo matrimonio, è venuto a mancareun periodo difficile segnato dalla malattia, del quale l’artista non ha fatto alcuna menzione nelle settimane precedenti al triste annuncio. La morte di unè ilpiù grande che un genitore possa provare. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alegar81 : @LucaBizzarri @fratotolo2 Basterebbe studiare un pochino per capire - radiocalabriafm : ROBERTO VECCHIONI - LE MIE RAGAZZE - GammaStereoRoma : Roberto Vecchioni - Stranamore (Pure Questo ?ˆ Amore) - VainyMona : RT @LeParoleRai3: Buonasera e bentornati a #LeParole! Parole straniere nella lingua italiana: possiamo farne a meno? Ne parliamo con il nos… - VainyMona : RT @LeParoleRai3: Buonasera e bentornati a #LeParole! Questa sera apriamo la nostra puntata parlando di scherzi con il Prof. Roberto Vecchi… -

Il calendario delle giornate siracusane e' il seguente: domenica 21 maggio e domenica 4 giugno per Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato e la traduzione di; ...... domenica 21 maggio e domenica 4 giugno per Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato e la traduzione di; mercoledì 14 e domenica 18 giugno per Medea di Euripide ...... domenica 21 maggio e domenica 4 giugno per Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato e la traduzione di; mercoledì 14 e domenica 18 giugno per Medea di Euripide ...

Il romanzo di Roberto Vecchioni Il mercante della luce adattato per la scena fa tappa in due teatri della Tusc ilmessaggero.it

Dopo una breve pausa pasquale, torna il consueto appuntamento con “Le Parole”, il programma di Massimo Gramellini in onda sabato 15 aprile alle 20.20 su Rai 3, che - come sempre - si pone l’obiettivo ...Martedì prossimo, 18 aprile, alle ore 10.30, nella Sala Pertini delle Antiche Terme Comunali (e sede e nome più idonei non potevano esserci), ospiti della pro Loco Isolaverde Ischia, in collaborazione ...