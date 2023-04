Roberto Vecchioni | morto il figlio Arrigo | “Dopo tanto dolore | adesso è in pace”

(Di martedì 18 aprile 2023) Grave lutto per. E’, secondogenito del cantautore brianzolo. “, il nostro meravigliosoPerizona Magazine.

'Dopo tanto, tanto dolore - si legge - il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio'. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Roberto Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.

È morto Arrigo Vecchioni, il secondo dei quattro figli del cantautore Roberto, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.