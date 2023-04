Roberto Vecchioni, la malattia dell’altro figlio (Di martedì 18 aprile 2023) Sconcerto e dolore per il lutto che ha colpito il popolare cantautore Roberto Vecchioni. Nella giornata di oggi, martedì 18 aprile, il cantante ha annunciato sui social la morte del figlio Arrigo. Il 36enne era il terzo dei quattro figli avuti da Roberto, il primo nato dal matrimonio con Daria Colombo, sposata nel 1981. A colpire, oltre alla giovane età di Arrigo, sono state le parole usate dal papà. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. In un primo momento si era parlato di una possibile lunga malattia come causa della morte. Tuttavia le cause del decesso non sono state rese note. E nelle ultime ore diverse persone hanno fatto confusione con la malattia che invece ha colpito un altro figlio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Sconcerto e dolore per il lutto che ha colpito il popolare cantautore. Nella giornata di oggi, martedì 18 aprile, il cantante ha annunciato sui social la morte delArrigo. Il 36enne era il terzo dei quattro figli avuti da, il primo nato dal matrimonio con Daria Colombo, sposata nel 1981. A colpire, oltre alla giovane età di Arrigo, sono state le parole usate dal papà. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. In un primo momento si era parlato di una possibile lungacome causa della morte. Tuttavia le cause del decesso non sono state rese note. E nelle ultime ore diverse persone hanno fatto confusione con lache invece ha colpito un altrodi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Morto Arrigo, terzo figlio di Roberto Vecchioni. Si è spento 'dopo tanto dolore', la famiglia chiede silenzio… - SkyTG24 : Morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto: 'Dopo tanto dolore è in pace' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'annuncio di Roberto Vecchioni, sui social - Bassi10Bassi : RT @enricoruggeri: La morte di un figlio è un evento terribile, contro natura. Esistono parole come “orfano” o “vedovo”, in nessuna lingua… - stevi73 : RT @enricoruggeri: La morte di un figlio è un evento terribile, contro natura. Esistono parole come “orfano” o “vedovo”, in nessuna lingua… -