Roberto Vecchioni il figlio Arrigo è morto | che malattia aveva? FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Con un post sui social, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo, nato dal secondo matrimonio con… - SkyTG24 : Morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto: 'Dopo tanto dolore è in pace' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'annuncio di Roberto Vecchioni, sui social - Miti_Vigliero : È morto Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto, aveva 36 anni - ninda1952 : RT @RaiNews: Lo annuncia la famiglia -

La famiglia è sempre stata molto importante per, come dimostrano le parole che ha scelto per annunciare la morte del figlio Arrigo. Nonostante il dolore e la sofferenza, la famiglia ha chiesto rispetto e silenzio, dimostrando ...L'annuncio della morte di Arrigoè arrivato attraverso i profili social del papà e in tanti, tra fan e conoscenti, si sono stretti virtualmente intorno al cantautore.ha avuto la prima figlia Francesca da Irene Bozzi (sposata nel 1973). Dopo aver divorziato, nel 1981, incontrò la seconda moglie Daria Colombo con la quale ha avuto altri tre figli: ..." Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio ". Con queste parole via socialha annunciato questa mattina la scomparsa del figlio Arrigo. Arrigo è il terzogenito del cantautore lombardo, il secondo dei tre figli nati dal suo secondo matrimonio con Daria ...

E' morto Arrigo Vecchioni, il figlio del cantautore Roberto RaiNews

Un lutto ha colpito Roberto Vecchioni e la sua famiglia: è scomparso il figlio Arrigo. Proprio l’amatissimo cantautore, attraverso i suoi profilo social, ha condiviso la notizia, chiedendo il giusto e ...Sugli account del cantautore 79enne arriva la dolorosa notizia Era il secondo dei quattro figli dell’artista, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo Arrigo Vecchioni, il giovane figlio di ...