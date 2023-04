Ristorante non la fa entrare perché celiaca, lo sfogo della influencer Valentina Gluten Free: “È discriminazione alimentare, un gesto brutale e violento” (Di martedì 18 aprile 2023) La risposta a una garbata richiesta di informazioni sul menù è secca: “Qui non ammettiamo i celiaci”. Con il tono di chi non ammette repliche né discussioni. Discorso chiuso. Valentina c’è rimasta malissimo. E’ conosciuta sul web come Valentina Gluten Free, seguita da tutta la comunità dei celiaci che cerca informazioni, consigli, anche aiuto. È riuscita con una straordinaria forza d’animo a trasformare una malattia (è proprio lei a definirla così) in un’opportunità. Ha aperto un forno specializzato in provincia della Spezia che attira una clientela vastissima. Ed è diventata una star dei social. Per questo motivo ha voluto denunciare, usando il mezzo che le permette di diffondere le sue opinioni, quel che le è accaduto. Nei giorni scorsi, racconta, si è trovata ad affrontare una situazione molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) La risposta a una garbata richiesta di informazioni sul menù è secca: “Qui non ammettiamo i celiaci”. Con il tono di chi non ammette repliche né discussioni. Discorso chiuso.c’è rimasta malissimo. E’ conosciuta sul web come, seguita da tutta la comunità dei celiaci che cerca informazioni, consigli, anche aiuto. È riuscita con una straordinaria forza d’animo a trasformare una malattia (è proprio lei a definirla così) in un’opportunità. Ha aperto un forno specializzato in provinciaSpezia che attira una clientela vastissima. Ed è diventata una star dei social. Per questo motivo ha voluto denunciare, usando il mezzo che le permette di diffondere le sue opinioni, quel che le è accaduto. Nei giorni scorsi, racconta, si è trovata ad affrontare una situazione molto ...

