Rio Ferdinand su Cristiano Ronaldo | “Allo United potremmo aver rasentato il bullismo su di lui”

(Di martedì 18 aprile 2023) L’ex difensore del Manchester, Rio, ha così parlato del suo rapporto conquando il portoghese è arrivato in Inghilterra. “Lo infastidivamo molto, sia Quinton Fortune che io. Era molto più giovane di noi all’epoca,il, ma stavamo solo cercando di costruirlo e costruirgli resilienza. Giocavamo a giorni alterni prima dell’allenamento come parte del riscaldamento e lo schiacciavo dappertutto. Se fosse stato trasmesso in tv avrebbe battuto tutti i record. Stava piangendo e tutto il resto, ma era molto competitivo”. SportFace.

ha rasentato il bullismo con Cristiano Ronaldo . A confessarlo è lo stesso ex difensore del Manchester United , oggi commentatore di BT Sport , che racconta i primi tempi di CR7 a Old

Proprio in quella storica squadra, Cr7 mosse i suoi primi passi ma non fu tutto rose e fiori, come ha recentemente raccontato uno dei totem dei red devils, Rio Ferdinand.