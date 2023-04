Rio Ferdinand | «Bullizzavamo Ronaldo negli allenamenti»

(Di martedì 18 aprile 2023) Rio, ex difensore del Manchester United, ha parlato a Bt Sport degliconai tempi Rio, ex difensore del Manchester United, ha parlato a Bt Sport degliconai tempi. Le sue dichiarazioni: «Era molto più giovane di noi all’epoca, potremmo aver rasentato il bullismo, ma stavamo solo cercando di costruirlo e costruirgli resilienza. Piangeva ma era molto competitivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ex difensore del Manchester United ,, ha così parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo quando il portoghese è arrivato in Inghilterra. 'Lo infastidivamo molto, sia Quinton Fortune che io. Era molto più giovane di noi ...Commenta per primoha rasentato il bullismo con Cristiano Ronaldo . A confessarlo è lo stesso ex difensore del Manchester United , oggi commentatore di BT Sport , che racconta i primi tempi di CR7 a Old ...... per lui due assist contro il Chelsea UEFA via Getty Images Carlo Ancelotti , allenatore Real Madrid : "Quote." Frank Lampard , allenatore Chelsea : "Quote.", BT Sport "Vinícius Júnior ...

L'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, ha così parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo quando il portoghese è arrivato in Inghilterra.Proprio in quella storica squadra, Cr7 mosse i suoi primi passi ma non fu tutto rose e fiori, come ha recentemente raccontato uno dei totem dei red devils, Rio Ferdinand. Barthez, Gary Neville, Brown, ...