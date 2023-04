Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabriDelga : @Chiariello_CS Netto, ma quanti ne abbiamo sbagliati quest'anno? E quanti gol abbiamo segnato su punizione diretta?… - MentalitaMilan : Eccolo che cominciano a piangere. Due rigori sbagliati su due stasera, su quello del Milan in 4 dentro l’area. All’… - scazzoallarispo : Napule mille rigori (sbagliati) #NapoliMilan @acmilan @sscnapoli #leao #Giroud #maignan - TheRomanister : Gli ultimi 4 rigori che ho visto tirare sono stati sbagliati. Boh penso mai successo - levycoco : RT @LucaDiLeonardo_: Pillole #NapoliMilan : - 2 rigori sbagliati (#giroud, #Kvaratskhelia ) - #meret e #maignan che #pararigori - i gol… -

Primo: non prenderle Due, o parati, uno per parte, poche azioni da rete, due gol in chiusura di tempi, emozioni col contagocce come si addice all'italico football. Più che altro ...La partita di ritorno tra Napoli e Milan si accende al 20', in occasione del rigore assegnato ai rossoneri. Non c'è molto da discutere, il penalty è netto: il Milan porta avanti una ripartenza con ...Il Milan va in vantaggio con il gol di Giroud, il Napoli risponde nei minuti di recupero con Osimhen in un match caratterizzato da 2. Sullo 0 - 0 Giroud si fa respingere il penalty ...

Rigori sbagliati, Giroud e Osimhen: il Napoli non va oltre il pari, Milan in semifinale sport.tiscali.it

Rossoneri fra le prime quattro d’Europa sedici anni dopo. A segno Giroud su magia di Leao, pareggio nel finale di Osimhen. Meret para un rigore al francese nel primo tempo, Maignan mura dal dischetto ...(Adnkronos) - Napoli e Milan pareggiano 1-1 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, dopo la vittoria casalinga per 1-0 ...