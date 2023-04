Riforma pensioni, sparisce la vecchia proposta del Governo: niente da fare (Di martedì 18 aprile 2023) Nulla da fare per l’attesa Riforma sulle pensioni. Pare che le cose stiano andando in una direzione diversa da quella immaginata da molti italiani. Ne ha parlato a lungo il capogruppo della Lega della Camera, Riccardo Molinari, il quale non ha fatto altro che confermare ciò che sta accadendo: “Con pochi miliardi, Quota 41 non si fa” . Anche il Ministro Urso ha detto che la priorità ora è il sostegno alle famiglie e alle imprese e non la Riforma delle pensioni. Nessuna possibilità per Quota 41- Ilovetrading.itVa comunque ricordato che Quota 103 dovrebbe arrivare alla fine al 31 Dicembre. Quale sarà la strategia del Governo Meloni? In base ad alcune ipotesi avanzate da il Corriere della Sera, è molto probabile che venga prorogata Quota 103 per altri 365 giorni. Stiamo facendo ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) Nulla daper l’attesasulle. Pare che le cose stiano andando in una direzione diversa da quella immaginata da molti italiani. Ne ha parlato a lungo il capogruppo della Lega della Camera, Riccardo Molinari, il quale non ha fatto altro che confermare ciò che sta accadendo: “Con pochi miliardi, Quota 41 non si fa” . Anche il Ministro Urso ha detto che la priorità ora è il sostegno alle famiglie e alle imprese e non ladelle. Nessuna possibilità per Quota 41- Ilovetrading.itVa comunque ricordato che Quota 103 dovrebbe arrivare alla fine al 31 Dicembre. Quale sarà la strategia delMeloni? In base ad alcune ipotesi avanzate da il Corriere della Sera, è molto probabile che venga prorogata Quota 103 per altri 365 giorni. Stiamo facendo ...

