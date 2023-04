Rifiuti speciali interrati in terreni agricoli, nove arresti (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDecine di tonnellate di Rifiuti speciali, ma non classificati come tali per abbattere i costi di trattamento e smaltimento, interrati in terreni agricoli (noccioleti e frutteti); uno dei siti d’interramento ricade addirittura all’interno del territorio dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Per tutto questo i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano al Vesuvio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, gravemente indiziate di traffico illecito di Rifiuti. L’attività di indagine è cominciata a gennaio 2021 a seguito di verifiche effettuate su un’impresa di smaltimento Rifiuti operante in alcuni comuni vesuviani. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDecine di tonnellate di, ma non classificati come tali per abbattere i costi di trattamento e smaltimento,in(noccioleti e frutteti); uno dei siti d’interramento ricade addirittura all’interno del territorio dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Per tutto questo i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano al Vesuvio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, gravemente indiziate di traffico illecito di. L’attività di indagine è cominciata a gennaio 2021 a seguito di verifiche effettuate su un’impresa di smaltimentooperante in alcuni comuni vesuviani. ...

