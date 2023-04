Rifiuti: sciopero dei lavoratori di Alia il primo maggio. Proclamato dai Cobas (Di martedì 18 aprile 2023) Sarà sciopero dei lavoratori di Alia, il gestore del servizio dei Rifiuti nella Toscana centrale, il 1 maggio 2023: l'iniziativa è stata proclamata dai Cobas, che danno appuntamento al corteo di Empoli e lamentano "comandi al lavoro proprio nel giorno della festa del lavoro - si legge in una nota -, in particolar modo nell'Empolese che registra una presenza in servizio quasi del 100%, cosa mai successa in precedenza, ma con significativi numeri di presenze al lavoro, (cooperative appaltatrici incluse) in tutte le province servite da Alia" Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023) Saràdeidi, il gestore del servizio deinella Toscana centrale, il 12023: l'iniziativa è stata proclamata dai, che danno appuntamento al corteo di Empoli e lamentano "comandi al lavoro proprio nel giorno della festa del lavoro - si legge in una nota -, in particolar modo nell'Empolese che registra una presenza in servizio quasi del 100%, cosa mai successa in precedenza, ma con significativi numeri di presenze al lavoro, (cooperative appaltatrici incluse) in tutte le province servite da

