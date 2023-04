Rifiuti | Pd boccia odg M5s | “Non votiamo documento fatto contro noi”

(Di martedì 18 aprile 2023) La decisione finale verrà presa domani, ma nel Pd ci sono pochi dubbi su come andrà a finire la discussione sugli ordini del giorno di M5s e Verdi-Sinistrail termovalorizzatore di Roma: "Voteremo no - spiega un dirigente del partito - cos'altro dovremmo fare su unche è stato presentatodi noi?". Perché su questo ci sono pochi dubbi nel partito, persino nell'ala più sensibile alle tematiche ambientali sono tutti convinti che la mossa sia un altro atto ostile di Giuseppe Conte, dopo quello sulle armi all'Ucraina.È significativo che ad alzare i toni sia persino Francesco, uno dei più convinti sostenitori del dialogo con i 5 stelle: "Il tema del termovalorizzatore a Roma col Pnrr non c'entra nulla. Noi facciamo opposizione al governo Meloni e mi auguro che gli altri partiti di opposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storico900 : RT @MPenikas: Daje che forse Boccia (e il PD?!) ci sta a capi' almeno na boccia. === PS: Nel frattempo i rifiuti del magnifico leader #Cont… - MPenikas : Daje che forse Boccia (e il PD?!) ci sta a capi' almeno na boccia. === PS: Nel frattempo i rifiuti del magnifico le… - 24Edilizia : Discariche di rifiuti, la Consulta «boccia» la normativa della Regione Lombardia - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #Rifiuti a #ReggioCalabria: il Consiglio di Stato boccia il ricorso di #EcologiaOggi (fonte Gazzetta… - Sante_Altizio : RT @mondo_economico: La Svizzera boccia il trasporto su treni dei rifiuti di Roma in Olanda: «Una follia» -

...la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento o che utilizzinocome ... un altro ex ministro del Conte 2, Francesco: 'Scopro dai giornali che nel Pnrr compare il ...dà una mano a Elly Schlein per mettere in linea tutto il Pd, che invece è attraversato da ...nuova segretaria di aver sbilanciato il suo discorso pubblico sulla chiusura del ciclo dei......interni della nuova leader caldeggiano un avvicinamento ai Cinquestelle sul fronte, molti ... da sempre schierata a favore dell'opera, fino al capogruppo in Senato Francesco. Che l'estate ...

Rifiuti a Reggio. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Ecologia Oggi Iacchite

Marsala – Il Consiglio comunale di Marsala, riunitosi ieri pomeriggio ha respinto con 12 voti contrari, 5 favorevoli e 2 astenuti la proposta di prelievo e successiva discussione del nuovo Piano del D ...Schlein è stretta da un lato dal Movimento 5 Stelle e dall’altro dai Verdi. Conte spera di riconquistare terreno dicendo che il nuovo Pd non compie scelte ...