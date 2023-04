Rifiuti nel parco del Vesuvio: nove arresti, sequestrati sette autocarri e di due pale meccaniche (Di martedì 18 aprile 2023) Blitz dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del reparto ?parco? di San Sebastiano al Vesuvio: nove arresti per traffico illecito di Rifiuti. Contestualmente, i... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 aprile 2023) Blitz dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del reparto ?? di San Sebastiano alper traffico illecito di. Contestualmente, i...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Sversavano rifiuti nel Parco del Vesuvio: arresti ?? @TgrRai @TgrRaiCampania #IoSeguoTgr - raffaellapaita : Ricapitoliamo: 900 tonnellate di rifiuti trasportati per 1300 km ad Amsterdam per la combustione in un termovaloriz… - fattoquotidiano : Confusione massima nel #Pd sugli impianti di trattamento dei rifiuti. Ognuno per la propria strada sull'… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tonnellate di rifiuti sotterrate nel Parco Nazionale del Vesuvio - - VesuvioLive : VIDEO/ Decine di migliaia di tonnellate di monnezza sversate nel Parco Nazionale del Vesuvio, tra gli alberi da fru… -