Richard Madden | Vorrei interpretare Frank Sinatra in un film biografico

(Di martedì 18 aprile 2023) L'attoreha svelato che spera, in futuro, di poterin un progettoha svelato che c'è un ruolo che vorrebbein un: quello di. L'attore, attualmente protagonista della serie Citadel, in arrivo su Prime Video, sembra quindi aver particolarmente apprezzato la sua esperienza sul set di Rocketman, in cui si raccontava la storia di Elton John. In un'intervista a ComicBook,ha ammesso: "Penso ci sia una storia suda qualche parte cherealmente ...

ha svelato che c'è un ruolo che vorrebbe interpretare in un film biografico : quello di Frank Sinatra . L'attore, attualmente protagonista della serie Citadel, in arrivo su Prime Video, ...Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo , Citadel ha un cast davvero talentuoso cone Priyanka Chopra Jonas. Questa nuova serie di spionaggio tra pochi giorni sarà ...Il cast di Citadel vedrànei panni del protagonista Mason Kane . L'attore è già noto agli amanti delle serie tv per aver interpretato Robb Stark nel Trono di Spade e Cosimo ne I Medici ...

Richard Madden: "Vorrei interpretare Frank Sinatra in un film ... Movieplayer

L'attore Richard Madden ha svelato che spera, in futuro, di poter interpretare Frank Sinatra in un progetto biografico.