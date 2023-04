Reporter arrestato in Russia, ricorso respinto: resta in carcere | Media Usa: Mosca importa tecnologie occidentali per le armi (Di martedì 18 aprile 2023) 18 apr 18:05 Mosca all'ambasciatrice Usa: reprimeremo le attività sovversive Mosca ha messo in guardia l'ambasciatrice statunitense Lynne Tracy contro qualsiasi 'attività sovversiva' in Russia, che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) 18 apr 18:05all'ambasciatrice Usa: reprimeremo le attività sovversiveha messo in guardia l'ambasciatrice statunitense Lynne Tracy contro qualsiasi 'attività sovversiva' in, che ...

