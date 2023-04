Report, "patto politico" dietro a Calciopoli. Moggi, il Cav, Moratti, Elkann: si riscrive tutto? (Di martedì 18 aprile 2023) "È vero che Silvio Berlusconi le disse anche che lei era intercettato?". "Sì, mi disse: guarda ci sono delle intercettazioni che però non c'è niente di penale... per cui il problema non si pone". Luciano Moggi risponde così ai giornalisti di Report, nella puntata che punta a riscrivere la storia di Calciopoli e del rapporto tra pallone e politica negli ultimi 20 anni. Sigfrido Ranucci dedica la puntata della trasmissione d'inchiesta di Rai 3 a Calciopoli e alla ormai famosissima "chiavetta" dell'ex dg della Juventus, che ha raccolto i documenti che proverebbero come l'inchiesta che portò i bianconeri in Serie B nell'estate del 2006 abbia omesso di indagare anche sugli altri club, Inter in testa (che poi si aggiudicò lo scudetto 2005/06 a tavolino). La tesi è quella di un "patto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "È vero che Silvio Berlusconi le disse anche che lei era intercettato?". "Sì, mi disse: guarda ci sono delle intercettazioni che però non c'è niente di penale... per cui il problema non si pone". Lucianorisponde così ai giornalisti di, nella puntata che punta are la storia die del rapporto tra pallone e politica negli ultimi 20 anni. Sigfrido Ranucci dedica la puntata della trasmissione d'inchiesta di Rai 3 ae alla ormai famosissima "chiavetta" dell'ex dg della Juventus, che ha raccolto i documenti che proverebbero come l'inchiesta che portò i bianconeri in Serie B nell'estate del 2006 abbia omesso di indagare anche sugli altri club, Inter in testa (che poi si aggiudicò lo scudetto 2005/06 a tavolino). La tesi è quella di un "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Calciopoli, #Bergamo ribadisce a #Report: '#Moggi fatto fuori da un patto industriale tra Tronchetti Provera e Luc… - cmdotcom : #Report riscrive #Calciopoli. #Bergamo: 'La cena con #Moratti, il patto per far fuori #Moggi'. L'ex pm Lepore: 'Non… - juventusfans : #Report - #Farsopoli: #Bergamo ribadisce a #Report che #Moggi fu fatto fuori da un patto industriale tra… - Matteok01 : RT @cmdotcom: #Report riscrive #Calciopoli. #Bergamo: 'La cena con #Moratti, il patto per far fuori #Moggi'. L'ex pm Lepore: 'Non c'era sol… - omartrioni : RT @cmdotcom: #Report riscrive #Calciopoli. #Bergamo: 'La cena con #Moratti, il patto per far fuori #Moggi'. L'ex pm Lepore: 'Non c'era sol… -