(Di martedì 18 aprile 2023)mattutino oggi al "Tenante Onorato" per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e circuit training in palestra, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Giuseppe Aurelio è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Report allenamento 18 aprile Palermo FC

Il Palermo, proprio in vista della sfida contro i Sanniti, ha svolto questa mattina una seduta di allenamento al "Tenente Onorato". Per la squadra lavoro di attivazione e circuit training in palestra, ...Sembra quindi in forte dubbio la presenza dell’ex Pontedera per sabato. Ecco il report dell’allenamento del Palermo di oggi. Palermo, il report dell’allenamento: problemi fisici per Aurelio Ecco di ...