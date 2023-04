Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Carlo #Calenda: '#Renzi invece di dire di essere zen o Buddha reincarnato, si faccia due passi, venga alla riunione… - HuffPostItalia : Renzi Zen (mica tanto). 'Che settimana. Abbiamo fatto figuracce incredibili' (di N. Mirenzi) - Profilo3Marco : RT @mraffa1946: E’ francamente surreale che Renzi si atteggi a politico gentiluomo in fase zen mentre i suoi adepti continuano a picchiare… - __silaVpravde__ : @giacomo_zen A livello socio-culturale è una specie di regressione infantile degli italiani, tutt'oggi morbosamente… - giovannagambar1 : RT @mraffa1946: E’ francamente surreale che Renzi si atteggi a politico gentiluomo in fase zen mentre i suoi adepti continuano a picchiare… -

Le critiche di Calenda, dicein modalità, 'sono le stesse che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei grillini, non dei liberal democratici. Tuttavia io non replico'. E ......all'altro per spiegare per conto di Azione quanto sia infido e inaffidabile Matteo, mentre dall'altra il senatore di Rignano, definito dall'ex alleato il nuovo Buddha per l'annunciata fase, ...13/04/2023 - 14:46 In mattinata, il senatore(ultima etichetta da lui stesso assegnatasi nella sua enews pubblicata ieri) Matteoaveva dichiarato: "In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto ...

Renzi Zen (mica tanto). "Che settimana. Abbiamo fatto figuracce incredibili" L'HuffPost

Racconto di un’ospitata da Nicola Porro. Prima si trattiene, poi carica Calenda: “Miope e ingeneroso”. Schlein “Populista”. Con la destra “Mai”. E dunquePiù che un divorzio, è una serie Netflix. Breaking Terzo Polo, una puntata al giorno. Carlo Calenda e Matteo Renzi di tregue non vogliono saperne. Dunque la faida interna ...