“Renzi esiliato o chiuso in un convento” Il retroscena sulla rottura con Calenda

(Di martedì 18 aprile 2023) Alla scoperta delle ragioni del fallimento del progetto di un partito unico tra Azione e Italia Viva: il cosiddetto Terzo Polo. Durante la puntata di Omnibus andata in onda su La7 martedì 18 aprile, il fedelissimo di Matteo, Ivan Scalfarotto, ha provato a fornire le sue: “E' una cosa che Carlovoleva che si facesse di fretta, mentre noi credevamo che servisse più tempo”. Questione di naturali sviluppi, privi di forzature: “Ogni volta che due entità si uniscono ci vuole del tempo per far funzionare le cose. Ora il progetto è stato fatto saltare improvvisamente”. Una delusione, anche perché “ci aveva creduto molto, tanto da farsi da parte per lasciare la leadership” al capo di Azione, un aspetto che “ha stupido molti vista la personalità prorompente”. L'ex presidente del Consiglio, sostiene convinto il ...

Ma pare ridicolo che la Città metropolitana, governata da Gualtieri in base alla legge- Delrio che la Corte Costituzionale ha già tacciato di dubbia costituzionalità, non abbia avvocati in ...

Il fatto è che Italia Viva è tornata alla greppia del Partito Democratico: per le Amministrative di maggio, in molti Comuni Iv sosterrà l’insostenibile pesantezza del Pd, il partito che fu stalinista, ...Dalla campanella del 2014 alla difficile trattativa per le suppletive, dopo sette anni sono ancora ai ferri corti ...