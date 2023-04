(Di martedì 18 aprile 2023) MILANO - Tecnologia, design e sostenibilità. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l'ultimo modello dito oggi in anteprima mondiale da Parigi con collegamenti in tutto il ...

Il design è molto più autorevole e robusto: in particolareper la prima volta la nuova firma luminosa sul frontale dell'auto e il nuovo logo di" ha dichiarato l'amministratore ...La quinta generazione dellaClio giunge all'appuntamento di metà carriera e sinuovamente sul mercato con un restyling significativo. Entro breve tempo ne conosceremo anche i prezzi e la data di lancio nelle ...Italpress Pu+Ra HPE, la prima vettura della nuova era di Lancia Italpress, arriva la sesta generazione di Espace Italpress Michelin, intelligenza artificiale e agv ..." "Oggi Lancia...

Renault presenta la nuova Clio E-Tech Full Hybrid - Ildenaro.it Il Denaro

Tecnologia, design e sostenibilità. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l'ultimo modello di Renault presentato oggi in anteprima mondiale da Parigi con collegamenti in tutto il mondo ...(HDmotori) Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l'ultimo modello di Renault presentato oggi in anteprima mondiale da Parigi con collegamenti in tutto il mondo (Milano inclusa): la nuova Clio ...