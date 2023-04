Renato Caimi | morto a 97 anni l' inventore della schiscetta portavivande

(Di martedì 18 aprile 2023) L'idea e l'origine del termine L'idea sarebbe venuta ail giorno in cui assistette a un curioso incidente avvenuto su un tram, con un operaio che aveva rovesciato il pranzo a causa di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morto a 97 anni Renato Caimi, l'inventore della 'schiscetta' che cambiò il modo di portare il pranzo al lavoro [di… - sole24ore : Renato Caimi, inventore della schiscetta portavivande, è morto a 97 anni - ADM_assdemxmi : RT @TuttoSuMilano: È morto Renato Caimi, l'uomo che ha inventato la... - TuttoSuMilano : È morto Renato Caimi, l'uomo che ha inventato la... - ADM_assdemxmi : RT @milano_today: È morto Renato Caimi, l'uomo che ha inventato la schiscetta -

L'idea e l'origine del termine L'idea sarebbe venuta ail giorno in cui assistette a un curioso incidente avvenuto su un tram, con un operaio che ... LaBrevetti è presente nei musei di ...L'imprenditore lombardo ha fondato l'azienda di famiglia nel 1949 insieme al fratello. L'innovazione è sempre stata una caratteristica distintiva, padre e inventore della "schiscetta", il famoso portavivande che ha segnato l'epoca del boom economico e accompagnato milioni di lavoratori, è morto lunedì all'età di 97 anni....... mentre si allontana scendendo una scala, accompagnata dalla parola "Grazie": se n'è andato a 97 anni, imprenditore di Nova Milanese (in Brianza) celebre soprattutto per aver inventato ...

Muore il padre e l'inventore della "schiscetta": Renato Caimi aveva 97 anni Open

renato-caimi, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: renato-caimi. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Renato Caimi, padre e inventore della "schiscetta", il famoso portavivande utilizzato da milioni di lavoratori, è morto all'età di 97 anni. Insieme al fratello Mario aveva fondato la Caimi Brevetti, a ...