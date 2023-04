Renato Caimi morto a 97 anni | inventò la schiscetta portavivande

(Di martedì 18 aprile 2023) Addio al padre della "" , il famosoche ha caratterizzato l'intera epoca del boom economico e accompagnato milioni di lavoratori. Il cavaliereè deceduto all’età di 97. La storia del brevetto Il brevetto deldivenuto anche simbolo di design, risale al 1952. Lo stessoha disegnato quel contenitore di alimenti in alluminio, con chiusura ermetica, che ha rivoluzionato le abitudini alimentari degli italiani, consentendo di trasportare e conservare in sicurezza il pasto che all'epoca i lavoratori portavano da casa al proprio ufficio. Pare che l’idea gli fosse venuta dopo aver assistito a un incidente, con un operaio che aveva rovesciato il pranzo a causa di una brusca frenata del tram sul quale stava ...

Fu fondatore dellaBrevetti, nonché padre del celebre contenitore per il pranzo in ufficio simbolo del boom economico milaneseSenza di lui la schiscetta non sarebbe mai esistita. È morto a 97 anni, amministratore delegato dellaBrevetti, storica società fondata nel 1949 a Nova Milanese che ha inventato la 'schiscia'. Un prodotto diventato un monumento, proprio come la sua ...L'idea e l'origine del termine L'idea sarebbe venuta ail giorno in cui assistette a un curioso incidente avvenuto su un tram, con un operaio che ... LaBrevetti è presente nei musei di ...

