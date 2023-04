Remo, chi è il corteggiatore di Paola Ruocco a Uomini e Donne: età, lavoro e vita privata (Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per una nuova e frizzante puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, l’abile padrona di casa Maria De Filippi è pronta a regalare tante emozioni ai propri telespettatori e nuove conoscenze stanno per fiorire. Oggi al centro dello studio c’è il nuovo cavaliere: Remo, che ha deciso di partecipare al programma per conoscere meglio Paola e Ruocco. Come andrà la loro conoscenza? Cosa sappiamo di Remo, il nuovo corteggiatore di Paola Pochi giorni fa in studio per la dama Paola Ruocco è sceso un nuovo corteggiatore. Si chiama Remo e sembra molto intenzionato a intraprendere questa nuova conoscenza. L’uomo originario di Ginosa, lavora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per una nuova e frizzante puntata di. Come sempre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, l’abile padrona di casa Maria De Filippi è pronta a regalare tante emozioni ai propri telespettatori e nuove conoscenze stanno per fiorire. Oggi al centro dello studio c’è il nuovo cavaliere:, che ha deciso di partecipare al programma per conoscere meglio. Come andrà la loro conoscenza? Cosa sappiamo di, il nuovodiPochi giorni fa in studio per la damaè sceso un nuovo. Si chiamae sembra molto intenzionato a intraprendere questa nuova conoscenza. L’uomo originario di Ginosa, lavora ...

