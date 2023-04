Reddito di cittadinanza più veloce ai migranti, via libera per 70 mila famiglie (Di martedì 18 aprile 2023) Accesso alla Garanzia per l’inclusione con 5 anni di residenza anziché 10, gli stranieri beneficiari sono 220 mila su oltre 2,5 milioni di aventi diritto Leggi su lastampa (Di martedì 18 aprile 2023) Accesso alla Garanzia per l’inclusione con 5 anni di residenza anziché 10, gli stranieri beneficiari sono 220su oltre 2,5 milioni di aventi diritto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Pronto il decreto. Ecco la misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza o, per dirla meglio, che depotenzierà d… - FilBarbera : Qui una mia riflessione due diverse concezioni della cittadinanza-come-riconoscimento. La prima di chi pensa che i… - francescoseghez : La nuova Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal) che sostituisce una parte del reddito di cittadinanza si fonda… - NopinoNopino40 : @Mov5Stelle @FraSilvestriM5S Dopo il reddito di cittadinanza gli annunci … AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA… - TorciaPolitica : Dal mondo reale ci raccontano come presto, tolto l'odiato reddito di cittadinanza, rimarrà la cara vecchia inoccupazione di cittadinanza. -