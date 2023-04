Reddito di cittadinanza diventa GIL | come funziona il sussidio?

(Di martedì 18 aprile 2023) Ildisarà presto sostituito dalla GIL, Garanzia per l’Inclusione.funzionerà il nuovo? Governo Meloni al lavoro sul decreto che introdurrà la misura di contrasto alla povertà. Ecco cosa si sa al momento su requisiti, modalità di domanda, importo, durata dell’assegno. Dal primo gennaio 2024 ildisarà sostituito dalla GIL, Garanzia di Inclusione. La nuova misura di contrasto a povertà economica ed esclusione sociale sarà riconosciuta, previa domanda, ai nuclei familiari che hanno all’interno almeno un componente con disabilità e/o un minore e/o un over 60 invalido civile. Il Governo è ancora al lavoro sul decreto che introdurrà il, nel frattempo però sembra ormai sicuro che tra i requisiti ...

La presidente del Consiglio è in visita al Salone del Mobile, a ...Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la riforma del governo Meloni che introdurrà il nuovodi. Garanzia per l'Inclusione (Gil), Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (Pal) e Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal) diventeranno i nuovi sussidi , lo prevede una ...Le modifiche aldinon comportano una riduzione della platea dei beneficiari . Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Tutt'...

