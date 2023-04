Real Madrid: la rottura Real Madrid-Barcellona è già una realtà (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 06:02:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: El’inizio della fine di quello che fino ad ora era stato un rapporto cordiale tra Real Madrid e Barcellona è già qui. Da quando è apparso “Caso Negreira” tutto è diventato nuvoloso e, durante la giornata di lunedì, si sono tolti le maschere, passando Joan Laporta all’attacco e una difesa energica con una discussione sotto forma di un video dal Real Madrid. Entrambi i club hanno chiarito che il rapporto tra loro sta diventando più che teso e difficile da recuperare.. L’idea del video trasmesso dalla televisione del Real Madrid e i social del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 06:02:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: El’inizio della fine di quello che fino ad ora era stato un rapporto cordiale traè già qui. Da quando è apparso “Caso Negreira” tutto è diventato nuvoloso e, durante la giornata di lunedì, si sono tolti le maschere, passando Joan Laporta all’attacco e una difesa energica con una discussione sotto forma di un video dal. Entrambi i club hanno chiarito che il rapporto tra loro sta diventando più che teso e difficile da recuperare.. L’idea del video trasmesso dalla televisione dele i social del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Daniele Orsato arbitrera Chelsea - Real Madrid. - mirkonicolino : Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, colo… - mirkopioltini74 : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - Wlsafadao123 : @CuriosidadesEU @vaidebetbb @CuriosidadesBRL @CuriosidadesPRL Real Madrid 2 X 0 chelsea Napoli 1 X 0 Milan Bayern… -