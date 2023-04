Real Madrid, la doppietta di Rodrygo neutralizza il Chelsea (Di martedì 18 aprile 2023) Vince anche il Real Madrid allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea, 0-2 proprio come all’andata. Questa volta decisiva la doppietta di Rodrygo. Domani sarà il turno di Bayern Monaco e Manchester City. ALTRA SEMIFINALISTA – Il Real Madrid è la seconda semifinalista di Champions League come il Milan, ma dall’altra parte del tabellone. Decisiva la vittoria in trasferta contro il Chelsea per 0-2, dopo il 2-0 dell’andata. Questa volta decisiva la doppietta di Rodrygo che gioca titolare questa sfida e Realizza due gol nel secondo tempo. Il primo gol arriva al 58? su assist del connazionale Vinicius, il raddoppio invece arriva all’80’ su assist di Valverde. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Vince anche ilallo Stamford Bridge di Londra contro il, 0-2 proprio come all’andata. Questa volta decisiva ladi. Domani sarà il turno di Bayern Monaco e Manchester City. ALTRA SEMIFINALISTA – Ilè la seconda semifinalista di Champions League come il Milan, ma dall’altra parte del tabellone. Decisiva la vittoria in trasferta contro ilper 0-2, dopo il 2-0 dell’andata. Questa volta decisiva ladiche gioca titolare questa sfida eizza due gol nel secondo tempo. Il primo gol arriva al 58? su assist del connazionale Vinicius, il raddoppio invece arriva all’80’ su assist di Valverde. Inter-News - Ultime notizie e ...

