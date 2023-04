Rassegna Stampa Italia – 18 Aprile 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Rassegna stampa esilarante: gli operatori informativi schiumano come lumache dopo un acquazzone estivo… - gspazianitesta : Così, gli è venuto due. Magari domani dice uno. Sempre così, a capocchia. Ascoltare sul punto la rassegna stampa di… - AlbertoBagnai : @Gino_paneZvino E si riferiva non a un taglio, ma a un minor aumento delle pensioni oltre 3150 euro: - VitaWebTV : Afragola: ME.TE.ORA da al via giovedì 20 aprile alla rassegna stampa 'Tre donne...tre libri...Tre storie' - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'I sette torti' -

... lo scorso giugno è stata fatta esordire dalla direttrice Monica Maggioni alla conduzione dell'edizione delle 20, in sostituzione di Francesco Giorgino che si era rifiutato di fare la...Articolo di Sylvie Kauffmann per 'Le Monde' - dallaestera di 'Epr comunicazione' xi jinping 'La Cina cerca di riunire i pezzi di un mondo frammentato per contrastare il blocco occidentale' La recente visita del ...All'udienza generale il Papa parla della testimonianza dei martiri, che non sono eroi ma cristiani maturi nella fede e che oggi, ripete, sono più numerosi che nei primi secoli. Fra loro il Pontefice ...

La rassegna stampa delle prime pagine sportive in edicola giovedì 20 aprile 2023 Il derby di Milano in semifinale di Champions, la sentenza sulla Juventus e gli impegni delle italiane in Europa e Conf ...La Regione Campania “taglia” i fondi al Teatro Mercadante: sospesa la rassegna Pompeii Theatrum Mundi, a rischio anche la programmazione ordinaria ...