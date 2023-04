Rassegna Stampa Italia – 18 Aprile 2023

... rea di aver chiesto loro di condurre ladel mattino . Molti giornalisti, tra cui anche la stessa D'Aquino, si erano rifiutati di accettare un incarico che li portasse al lavoro fin ...... venerdì 28 aprile alle 18.00 alla sala Sodano di palazzo D'Alì, con Trapanincontra, la... - - > -l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Native - 2023 - 04 - 14 15:20:00... all'ex Foro Boario, in via Pomilio, la manifestazione 'Agricoltura in fiera' ,dedicata al comparto agricolo. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenzain Comune. ...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

Emma D'Aquino, mezzobusto del Tg1, è comparsa a Viva Rai 2 nei panni di giornalista di TgMinkia, il nuovo format dello show di Fiorello.Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le prossime gare di Serie A.