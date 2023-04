Vai agli ultimi Twett sull'argomento... achillesorca : RT @galatacla: ATTENTI AL CANE: è armato! Un 16enne afroamericano, Ralph Pual Yarl, sbaglia l'indirizzo della casa dove doveva andare a ri… - Lucio23162453 : RT @galatacla: ATTENTI AL CANE: è armato! Un 16enne afroamericano, Ralph Pual Yarl, sbaglia l'indirizzo della casa dove doveva andare a ri… - ACmcoppola : RT @galatacla: ATTENTI AL CANE: è armato! Un 16enne afroamericano, Ralph Pual Yarl, sbaglia l'indirizzo della casa dove doveva andare a ri… - albertocaldana : RT @galatacla: ATTENTI AL CANE: è armato! Un 16enne afroamericano, Ralph Pual Yarl, sbaglia l'indirizzo della casa dove doveva andare a ri… - SesostriIII : RT @galatacla: ATTENTI AL CANE: è armato! Un 16enne afroamericano, Ralph Pual Yarl, sbaglia l'indirizzo della casa dove doveva andare a ri… -

Doveva essere una serata normale: andare a prendere i fratellini e poi tornare a casa. Ma, 16enne afroamericano, ha sbagliato a suonare il campanello e, in risposta, ha ricevuto due colpi di arma da fuoco, uno a un braccio e uno in testa. L'incidente è avvenuto lo scorso 13 ..., 16 anni, e' stato "colpito due volte, alla testa e al braccio", ha fatto sapere l'avvocato della famiglia. L'incidente ha scatenato le proteste degli abitanti che sono scesi per ...NEW YORK - Quandoha suonato alla porta, pensava di presentarsi nel modo elegante che lo ha reso l'idolo dell'orchestra della scuola, e tra i migliori giovani clarinettisti del Missouri, e dire: buonasera ...

Ralph Yarl, un colpo di pistola per aver suonato al campanello sbagliato: gli appelli delle star Vanity Fair Italia

Ralph Pual Yarl, afroamericano di 16 anni, è stato sparato in testa dal proprietario della casa in cui aveva suonato per sbaglio. Sdegno e indignazione in tutto il Paese ...Ralph Yarl ha 16 anni e suona benissimo il clarinetto. Ralph Yarl è un ragazzo afroamericano e vive a Kansas City, in Missouri. Ralph Yarl è vivo per miracolo. Giovedì scorso, i genitori di Ralph gli ...