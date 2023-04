Ralph Yarl | a cui hanno sparato per aver suonato alla casa sbagliata E l’omicidio simile di Kaylin Gillis

(Di martedì 18 aprile 2023), 16enne afroamericano residente a Kansas City, nel Missouri, è stato ferito con due colpi di pistola giovedì 13 aprile 2023. Tutto è avvenuto nel momento in cui lui si è recato a prendere i fratellini, su richiesta dei genitori, adi un amico. A causa di una disattenzione ha però sbagliato indirizzo: l’uomo che gli ha aperto la porta, nel momento in cui se l’è trovato davanti, gli hasubito per ben due volte. Il primo proiettile lo ha colpitotesta, mentre il secondo al braccio quando era a terra, evidentemente nel tentativo di finirlo. Nonostante tutto, il ragazzo è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto a ben tre case situate nelle vicinanze. L’unico sostegno è però arrivato quando haquarta abitazione: la persona che gli ha ...

